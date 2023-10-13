Жители Новосибирской области все чаще впадают в депрессию

В Новосибирской области стали чаще диагностировать депрессию. В 2021 году депрессия выявлена у 1324, а уже в 2022 году депрессию испытали 1419 человек из них 220 жителей области она была впервые. Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

― В 2020 году депрессией страдали 1188 жителей Новосибирской области, из них 87 диагноз поставлен впервые в жизни. В 2021 году депрессией страдали 1324 человека, из них 158 диагноз поставлен впервые в жизни. В 2022 году депрессией страдали 1419 жителя региона, из них 220 диагноз поставлен впервые в жизни, ― говорится в сообщении.

Но и эти данные не полные об этом говорит врач-психиатр Наталья Глебашева.

― Большой поток людей с депрессивными расстройствами идет в частные клиники или просто к психологам, то есть наши данные ― малая часть от реальной цифры, ― отмечает Глебашева.

Депрессия – это комплекс состояний, который характеризуется, прежде всего, снижением настроения, утратой интересов и удовольствия от жизни, что может привести к повышенной утомляемости и не только.

Ранее редакция сообщала о том, что в топ рейтинга самых тревожных городов России вошел Новосибирск.