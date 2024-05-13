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Сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске перенесены на декабрь 2025 года

  • 13/05/2024, 14:38
Автор: Оксана Мочалова
Сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске перенесены на декабрь 2025 года
Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сроки сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске в очередной раз перенесены. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 217-п, согласно которому окончание строительства мостового перехода в створе ул. Ипподромской переносится на декабрь 2025 года.

— Допустить изменение по соглашению сторон существенных условий концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017, <…..> в  части обязательств концедента и концессионера по созданию объекта концессионного соглашения: об увеличении срока окончания строительства объекта концессионного соглашения до 06.12.2025, — говорится в постановлении.

В документе сказано, что сроки переносятся с учетом письма, которое 27 апреля 2024 года направило в правительство региона ООО «Сибирская концессионная компания» (принадлежит ГК «Вис»).

Этим же документом устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные за нарушение концессионером исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта.

Напомним, четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату перенесли на 2023 год. Однако, в ноябре стало известно, что сдача объекта отодвигается на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

В конце 2023 года Андрей Травников говорил о том, что компанией-подрядчиком были внесены изменения в проектную документацию. Заключение госэкспертизы по которым до сих пор не получено. Тогда же Минтранс региона объявил торги на поиск подрядчика для оказания комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения строительства четвертого моста.

Тем не менее, в Новосибирске выбрали место для строительства пятого моста через реку Обь. Он пройдет от Советского моста в районе Краснообска до Восточного обхода и станет дублером дамбы ГЭС.

Ранее редакция сообщала, что строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска.

Источник фото: телеграм-канал Группы «Вис», автор- пресс-служба

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Четвертый мост строительство сроки ГЧП


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