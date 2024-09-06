Новые общежития современного кампуса НГУ начали заселять студентами

В НГУ стартовало заселение в новые общежития (два блока), которые относятся к объектам первой очереди современного кампуса. В общежитиях 690 мест, которые отличаются принципиально иным уровнем комфорта, подчеркивают в университете. До конца сентября все места будут заняты.

— Нам важно создавать комфортные условия для проживания. В этом году мы ввели в эксплуатацию комплекс общежитий на 690 мест. Мы планируем и дальше обновлять наш жилой фонд — в рамках строительства третьей очереди будут возведены новые общежития еще на 2000 мест, — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Строительство первой очереди современного кампуса НГУ завершено в мае 2024 года. Сейчас возводятся объекты второй очереди, строительная готовность которых составляет 72,5%, 17,4% и 14,7% соответственно.

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