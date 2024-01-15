Все меньше кредитов берут компании и жители Новосибирской области

Темпы кредитования в ноябре в Новосибирской области начали замедляться. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. На это повлияло сокращение кредитование в корпоративном сегменте, которое было зафиксировано в октябре (-0,2%). До этого новосибирские компании, не смотря на повышение ключевой ставки, продолжали обращаться в банки за кредитами. В августе кредитный портфель юрлиц в регионе вырос на 3,9%, в сентябре — на 3,8%.

При этом новосибирцы продолжают наращивать объемы кредитования, но уже меньшими темпами, чем раньше. За ноябрь розничный кредитный портфель банков в Новосибирской области вырос на 0,3% (за август 2,9%, за сентябрь 1,8%, за октябрь 1,3%). Как пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ, прирост обеспечил спрос на потребительские кредиты и автокредитование. При этом средние ставки по потрбзаймам в ноябре выросли до 12,5%, в по автозаймам — до 18,2%. Судя по сообщениям в соцсетях, горожане говорят о ставках по потребзаймам в 24-26%.

Ипотечный портфель банков, работающих в Новосибирской области, за ноябрь вырос на 1,6% (за август на 3,8%, за сентябрь на 4,4%, за октябрь на 2,7%). Как правило, речь шла о завершении сделок по ранее одобренным кредитам. В Сибирском ГУ ЦБ пояснили, что новосибирцы стремились взять ипотеку до увеличения первоначального взноса до 30%.

При этом банки зафиксировали, что новосибирцы стали активнее нести деньги на текущие и срочные счета — на 2,5% (за август на 2,7%, за сентябрь на 3,3%, за октябрь на 1,9%). Средняя ставка по вкладам до года в ноябре в регионе составляла 11,8%, по вкладам свыше 1 года — 11,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес запасает деньги на депозитах в Новосибирской области.