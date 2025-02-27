Уголовное дело заведено в отношении депутата горсовета Искитима Новосибирской области. Об этом сообщает прокуратура региона.
— Установлено, что депутат, имея в собственности два нежилых помещения, расположенных в Искитиме, организовал несанкционированное подключение к газу путем врезки в сеть газораспределения, — сообщили в прокуратуре.
Ущерб, который причинил депутат ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» составил свыше 800 тыс. рублей.
По данным источника редакции в правоохранительных органах речь идет о депутате Виталии Пустотине. Уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная из газопровода в крупном размере» (пп. «б» «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ)
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
В декабре 2024 года Виталий Пустотин был исключён из состава комиссии по безопасности дорожного движения совета депутатов города Искитима за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее редакция сообщала, что Искитимский район стал первым районом в Новосибирской области, где за безопасность транспорта отвечает Росгвардия. Тревожными кнопками оснащены 23 автобуса.
Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области, автор- пресс-служба
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