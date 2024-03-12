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Метод оценки ЛЭП без участия человека разрабатывают в Новосибирске

  • 12/03/2024, 10:20
Автор:
Метод оценки линий электропередачи без участия человека разрабатывают в Новосибирске
Система сможет проводить экспресс-диагностику за 3 минуты.

В НГТУ продолжается разработка системы определения технического состояния воздушных линий электропередачи.

Такая система позволит компьютеру автоматически классифицировать конструкции. Это, в свою очередь, сокращает время экспресс-диагностики до трех минут.

— Разработанную систему контроля технического состояния приводим к автоматизированному формату работы: компьютер без участия человека на основании заложенных алгоритмов принимает решение о распределении конструкции в ту или иную группу технического состояния: исправные, работоспособные, ограниченно работоспособные, — говорится в сообщении на официальном сайте НГТУ.

Однако ученым предстоит большая работа по набору реальных экспериментальных данных и статистики.

Основная перспективная задача — создать норматив, который позволит иметь более точное понимание, какие колебания являются нормой, а какие — отклонением.

Сейчас исследователи продолжают развитие проекта, расширяя область применения проверенной методики на различные типы конструкций. Экспериментальные модели трех типов металлических опор уже подготовлены для исследований.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей в Новосибирске.

Фото со страницы НГТУ НЭТИ/ Автор: В. Жарковская

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : система разработка НГТУ ЛЭП


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