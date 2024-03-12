Метод оценки ЛЭП без участия человека разрабатывают в Новосибирске

В НГТУ продолжается разработка системы определения технического состояния воздушных линий электропередачи.
Такая система позволит компьютеру автоматически классифицировать конструкции. Это, в свою очередь, сокращает время экспресс-диагностики до трех минут.
— Разработанную систему контроля технического состояния приводим к автоматизированному формату работы: компьютер без участия человека на основании заложенных алгоритмов принимает решение о распределении конструкции в ту или иную группу технического состояния: исправные, работоспособные, ограниченно работоспособные, — говорится в сообщении на официальном сайте НГТУ.
Однако ученым предстоит большая работа по набору реальных экспериментальных данных и статистики.
Основная перспективная задача — создать норматив, который позволит иметь более точное понимание, какие колебания являются нормой, а какие — отклонением.
Сейчас исследователи продолжают развитие проекта, расширяя область применения проверенной методики на различные типы конструкций. Экспериментальные модели трех типов металлических опор уже подготовлены для исследований.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей в Новосибирске.
Фото со страницы НГТУ НЭТИ/ Автор: В. Жарковская
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru