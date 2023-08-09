Суд назначил дату рассмотрения иска по делу Евгения Артюхова

Прокурор требует признать незаконным решение Совета депутатов Колыванского района и прекратить полномочия главы администрации Евгения Артюхова. Данный административный иск поступил в суд 7 августа.

— В обоснование требований и.о. прокурора района в иске указал, что по результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов в декабре 2021 года трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда. С 1 января 2022 года ГКУ НСО «Центр социальной поддержки Колыванского района» компенсировало Артюхову 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как «работнику образования сельской местности». Данная услуга была ему предоставлена ранее состоящих на учете шестерых жителей района, работающих в образовательных учреждениях, — сообщает судебный департамент по Новосибирской области.