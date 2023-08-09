Полиция ищет подростков, расстрелявших девушек у ТЦ в Новосибирске

ЧП, которое вышло за рамки военизированной игры, произошло вечером 8 августа на территории заброшенного долгостроя рядом с ТЦ «Сибирский Молл». Четверо подростков в камуфляжной форме устроили стрельбу по прохожим.

— Со спины обстреляли мою подругу по ногам, в том числе очередью пуль по спине. Мы привлекли их внимание, когда проходили мимо. Увидев нас, парни с веселым возгласом пропустили нас вперед и предложили нам поиграть. После весело выкрикнули: «Сейчас будет Украина!». Затем двое из них открыли огонь в нашу сторону, попав снарядами по подруге и частично по мне, нанеся травмы ног пробив верхние покровы кожи, — написала пострадавшая девушка в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».