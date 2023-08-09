В Новосибирском колледже запускают лифт-тренажер для подготовки редчайших специалистов

— Мы первое образовательное учреждение за Уралом, которое в этом году запустит дом-тренажер с настоящим лифтом для подготовки персонала для обслуживания лифтов в многоквартирных домах, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин. — В этом году завершается монтаж шахты, где будет установлен лифт. Это дорогостоящий проект в который полностью вкладываются наши социальные партнеры — ГК «Расцветай». Они обеспечивают нас расходными материалами, специалистами.

По его словам, долгие годы о необходимости подготовки таких специалистов в России никто не задумывался, а с учетом темпов высотного строительства, спрос на них будет высочайший. Сейчас это редчайшая рабочая профессия.

— С сентября 2023 года мы запускаем программу на основе дополнительного профессионального образования в рамках повышения квалификации взрослых специалистов. С сентября 2024 года будем запускать обучение рабочей профессии на базе выпускников 11 класса, — добавил Сергей Аверьяскин.

Учебный модуль дом-тренажер существует в Новосибирском архитектурно-строительном колледже уже 12 лет. В нем предоставлены технологии сухого строительства. Кроме того, колледж имеет аккредитованный Минтруда РФ полигон по охране труда и технике безопасности на высоте и в замкнутых пространствах.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации.