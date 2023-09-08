Суд назначил три года лишения свободы виновнику ДТП со скорой помощью

Суд назначил три года колонии-поселения Максиму Повелицину виновному в ДТП с автомобилем скорой помощи. Повелицин был пьян в момент ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска.

Максим Повелицин в ночное время 30 октября 2022 года совершил ДТП на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе, в результате которого произошло столкновение с автомобилем скорой помощи.

На заседании Максим Повелицин пояснил, что приехал в бар, где употреблял спиртное, так как не планировал продолжать управление автомобилем. В ночное время в ожидании такси замерз, сел в автомобиль, после чего решил доехать на нём домой.

— Считает, что автомобиль, который двигался перед ним, перед перекрёстком резко принял меры к снижению скорости, между тем, как он планировал «проскочить», — отметили в сообщении.

Повелицин принял решение сменить полосу движения при въезде на перекрёсток, при этом не отрицал, что въехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, превышая установленные ограничения скорости.

— В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся, — говорится в сообщении.

Ему избрана мера пресечения в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

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