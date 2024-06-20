Суд обязал Глеба Поповцева возместить ущерб фабрике «Бердчанка»

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске рассмотрел апелляционную жалобу АО «Бердчанка» к бывшим директорам предприятия Глебу Поповцеву (экс-депутат Заксобрания) и Антону Аксаментову. «Бердчанка» требовала взыскать с них 4,8 млн рублей убытков, понесенных в связи с безвозмездной передачей здания общества на хранение третьему лицу. Суд первой инстанции в этом отказал.

После оценки вариантов расчета размера упущенной выгоды апелляция приняла решение взыскать солидарно с Поповцева и Аксаментова в пользу «Бердчанки» 705,4 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части иска предприятию было отказано. Постановление может быть обжаловано в кассации.

Напомним, как следует из материалов дела, основным видом деятельности АО «Бердчанка» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В период с 2017 по 2021 год в АО «Бердчанка» имел место корпоративный конфликт между двумя группами акционеров. В одну из них входили Глеб Поповцев и Антон Аксаментов, в другую — Эдуард Бабкин и Константин Кондрашков. В результате четырех судебных споров Арбитражный суд Новосибирской области установил, что все права на акции АО «Бердчанка» принадлежат только акционерам второй группы.

— Суд также установил факт недобросовестного исполнения Аксаментовым А.С. своих обязанностей как директора АО «Бердчанка». Также выявлено, что Аксаментов А.С., Поповцев Г.А., ООО «Эдельвейс», а также ряд иных заинтересованных лиц входят в группу лиц, контролировавших АО «Бердчанка» и действовавших согласованно в интересах Поповцева Г. А. с целью причинения вреда АО «Бердчанка» и его добросовестным акционерам путем отчуждения основных активов общества и формирования заведомо неисполнимых обязательств у организации, — уточняется в материалах суда.

Речь идет о договоре аренды недвижимого имущества, который заключили АО «Бердчанка» и ООО «Эдельвейс». При этом суд установил, что арендатор не оплачивал аренду объекта с март 2021-го по январь 2022 года. С компании в судебном порядке была взыскана заложенность в размере 1,5 млн рублей.

Кроме того, истец заявил суду, что в 2019 году между ООО «Эдельвейс» и АО «Бердчанка» на невыгодных условиях был заключен договор ответственного хранения, по условиям которого на хранение «Эдельвейсу» было передано здание компании площадью 5065,3 кв. м. В результате «Бердчанка» недополучила арендную плату.

Стоит отметить, что в арбитражном суде рассматриваются еще несколько исков АО «Бердчанка» к Глебу Поповцеву.

АО «Бердчанка» образовано на базе швейной фабрики «Бердчанка». В 2014 году генеральный директор фабрики и ее основной владелец (на тот момент, по данным «СПАРК-Интерфакс», 61,5% акций) Владимир Степанов покончил с собой, напоминает «Коммерсант». В 2015 году на предприятии началась процедура банкротства, в конце 2015 фабрика остановила производство и начала продавать имущество.

До 2013 года «Бердчанка» была одним из крупных производителей детской одежды за Уралом, активно работала со школами и отшивала школьную форму. Также предприятие по госзаказам отшивало форму для спортсменов и Минобороны РФ. На фабрике работали 250 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что Глеб Поповцев лишился мандата депутата Заксобрания.