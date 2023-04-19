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«Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон

  • 19/04/2023, 17:11
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«Спецавтохозяйство» заключит мусорную концессию на левобережный полигон
Нерешенным остается вопрос по правобережному полигону, против создания которого активно выступают общественники.

В Новосибирской области завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений для создания и эксплуатации левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов.

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Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений по левобережному комплексу, который планируется построить на территории Верх-Тулинского сельского совета, размещен на сайте Министерства ЖКХ и энергетики региона.

Напомним, в конкурсе принимали участие две компании: новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» из Оренбурга.

Победителем конкурса стало предприятие МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», предложившее лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками по конкурсным критериям, которые определены постановлением правительства Новосибирской области от 06.10.2022 № 459-п, а именно в части срока создания объекта соглашения, доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, размера концессионной платы и гарантированного ежегодного объема загрузки,  говорится в сообщении правительства.

«Спецавтохозяйство» из Новосибирска набрало больше баллов в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле

«Спецавтохозяйство» из Новосибирска набрало больше баллов в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле

— Например, один из критериев — сколько будут строить. По конкурсной документации — 36 месяцев. Это критерий на уменьшение: кто быстрее построит, тот и победил. «Орбита» дает 26 месяцев, МУП «САХ» — 24. Еще один критерий — доля твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению. В конкурсной документации — 39%, «Орбита» дает 30%, МУП «САХ» 22%, — ранее отмечал депутат Заксобрания Вадим Агеенко. — Еще один параметр — размер концессионной платы. «Орбита» готова заплатить 2 млн рублей. МУП «САХ» — 10 млн. И последний критерий — минимальный гарантированный объем приема отходов. В конкурсной документации этот параметр определен в размере 280 тысяч тонн в год. «Орбита» говорит о 244 тысячах тонн, МУП «САХ» говорит «ноль».

Сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами: Левобережным и Гусинобродским, а также выполняет функции регионального оператора по вывозу мусора.

Следует отметить, что процедуру вскрытия конвертов с предложениями претендентов на строительство правобережного мусорного полигона перенесли на июнь 2023 года. Против его создания активно выступают общественники.

Напомним, история со строительством в Новосибирске мусорных полигонов началась в 2016 году. Также стоит отметить, что в конце 2024 года в Новосибирске планируют запустить экопромышленный парк.

 

Ранее редакция сообщала, что «Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

Фото пресс-службы МУП «Спецавтохозяйство» «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Спецавтохозяйство мусорные полигоны мусорная концессия вывоз мусора Вадим Агеенко


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