«Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон

В Новосибирской области завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений для создания и эксплуатации левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов.

Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений по левобережному комплексу, который планируется построить на территории Верх-Тулинского сельского совета, размещен на сайте Министерства ЖКХ и энергетики региона.

Напомним, в конкурсе принимали участие две компании: новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» из Оренбурга.

Победителем конкурса стало предприятие МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», предложившее лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками по конкурсным критериям, которые определены постановлением правительства Новосибирской области от 06.10.2022 № 459-п, а именно в части срока создания объекта соглашения, доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, размера концессионной платы и гарантированного ежегодного объема загрузки, говорится в сообщении правительства.

Сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами: Левобережным и Гусинобродским, а также выполняет функции регионального оператора по вывозу мусора.

Следует отметить, что процедуру вскрытия конвертов с предложениями претендентов на строительство правобережного мусорного полигона перенесли на июнь 2023 года. Против его создания активно выступают общественники.

Напомним, история со строительством в Новосибирске мусорных полигонов началась в 2016 году. Также стоит отметить, что в конце 2024 года в Новосибирске планируют запустить экопромышленный парк.

Ранее редакция сообщала, что «Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора.