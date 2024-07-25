Ручной вибратор-навигатор для незрячих придумали в Новосибирске

В НГТУ НЭТИ разработали отечественный помощник для людей с нарушениями зрения, который определяет не только расстояние до препятствия, но и его тип по степени опасности.

– Для незрячих людей важно любое устройство, которое поможет им ориентироваться в пространстве. Обычно они используют белую трость, но она имеет ограничения, — отметил руководитель проекта Андрей Никулин.

Идея создания помощника прошла путь от студенческого проекта до реального прибора. Внешне он похож на небольшой гаджет, который пользователь несет в руке перед собой и слушает сигналы.

Устройство оснащено двумя типами датчиков, это позволяет ему работать сразу в двух физических средах: звук и свет. Таким образом достигается высокая точность детектирования препятствий.

Данные с датчиков агрегируются в управляющем процессоре, который определяет тип опасности и уведомляет о ней.

Принцип работы достаточно прост: чем ближе объект-препятствие, тем сильнее вибрация устройства. Голосовые оповещения уточняют тип препятствия.

Конструкция позволяет использовать устройство в любой руке. Оно охватывает весь спектр территории вокруг пользователя на расстоянии от 10 см до 4 м. Система навигации абсолютно автономна.

Работа над проектом включала в себя опрос студентов и жителей Новосибирска с нарушениями зрения. Респонденты высказали мнение о необходимости устройства и его преимуществах перед белой тростью.

– Следующие шаги в работе над проектом: сертификация устройства и его включение в библиотеку средств технической реабилитации инвалидов, — добавил Андрей Никулин.

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