Суд оставил под домашним арестом акционера «Ангиолайна»

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защитников акционера ООО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой.

Адвокаты требовали меры, не связанной с изоляцией.

– Новосибирский областной суд, заслушав выступления сторон, изучив материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.

Ранее срок домашнего ареста Лебедевой был продлён до 14 октября 2024 года.

Напомним, Наталья Лебедева была задержана 19 июня, а на следующий день Советский районный суд не стал удовлетворять ходатайство следствия о заключении её под стражу.

Как сообщал РБК Новосибирск со ссылкой на бенефициара компании «Ангиолайн» Андрея Кудряшова, дело было возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и связано с событиями 2015–2017 годов. По мнению заявителей, Лебедева, будучи тогда сотрудником компании, используя доступ к валютному банковскому счёту, предназначенному для проведения расходов в интересах компании, похитила более 23 тысяч долларов США, что эквивалентно 1,7 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что акционера «Ангиолайна» оставили под домашним арестом.