По заданию украинских террористов житель Новосибирска собирался взорвать ТЦ

Сотрудники регионального УФСБ предотвратили теракты в Новосибирске, задержав потенциального подрывника.
По данным силового ведомства, 35-летний местный житель связался с представителями преступной группы «Легион «Свобода России»»*, которые предложили ему заработать. За «гонорар» сибиряк должен был осуществлять мечты украинских террористов, а именно, устраивать взрывы на объектах массового скопления людей, таких как рынки и торговые центры.
— Проведенными оперативно-разыскными и профилактическими мероприятиями попытки сотрудничества сибиряка с вооруженным формированием Украины пресечены. В целях предупреждения совершения преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.
В случае «рецидива» мужчину привлекут к уголовной ответственности и он обязательно заработает. Но уже не деньги, а 8 лет за решеткой.
Ранее редакция сообщала о том, что парикмахера из Бердска отправили на 13 лет за решетку за попытку теракта в новосибирском военкомате. Выйти на террориста оперативникам УФСБ помогли записи с камер видеонаблюдения.
* Признано Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.
Источник фото: скриншот оперативного видео УФСБ по НСО
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