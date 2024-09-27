По заданию украинских террористов житель Новосибирска собирался взорвать ТЦ

Сотрудники регионального УФСБ предотвратили теракты в Новосибирске, задержав потенциального подрывника.

По данным силового ведомства, 35-летний местный житель связался с представителями преступной группы «Легион «Свобода России»»*, которые предложили ему заработать. За «гонорар» сибиряк должен был осуществлять мечты украинских террористов, а именно, устраивать взрывы на объектах массового скопления людей, таких как рынки и торговые центры.

— Проведенными оперативно-разыскными и профилактическими мероприятиями попытки сотрудничества сибиряка с вооруженным формированием Украины пресечены. В целях предупреждения совершения преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

В случае «рецидива» мужчину привлекут к уголовной ответственности и он обязательно заработает. Но уже не деньги, а 8 лет за решеткой.

Ранее редакция сообщала о том, что парикмахера из Бердска отправили на 13 лет за решетку за попытку теракта в новосибирском военкомате. Выйти на террориста оперативникам УФСБ помогли записи с камер видеонаблюдения.

* Признано Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.