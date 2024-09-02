Спасатели предупредили о низком уровне воды в Оби около Новосибирска

В начале сентября уровень воды в реке Обь в районе Новосибирска будет низким.

Специалисты напоминают, что судоводителям важно заранее оценить состояние реки, уровень воды и возможные препятствия на пути.

― Это поможет избежать повреждений судна и несчастных случаев, – говорится в сообщении спасателей МАСС.

Эксперты ранее рассказывали несколько правил для судовладельцев при низком уровне воды.

Необходимо делать следующее:

― Уменьшить скорость движения, чтобы избежать повреждений корпуса судна. ― Обеспечить наличие радиосвязи, использовать сигналы для предупреждения о возможных опасностях. ― Провести обучение для членов экипажа по вопросам безопасности и действиям в экстренных ситуациях.

Ранее редакция сообщала о том, что в лесах Новосибирской области за неделю потерялось три человека.