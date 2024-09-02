Спасатели предупредили о низком уровне воды в Оби около Новосибирска

В начале сентября уровень воды в реке Обь в районе Новосибирска будет низким.
Специалисты напоминают, что судоводителям важно заранее оценить состояние реки, уровень воды и возможные препятствия на пути.
― Это поможет избежать повреждений судна и несчастных случаев, – говорится в сообщении спасателей МАСС.
Эксперты ранее рассказывали несколько правил для судовладельцев при низком уровне воды.
Необходимо делать следующее:
― Уменьшить скорость движения, чтобы избежать повреждений корпуса судна.
― Обеспечить наличие радиосвязи, использовать сигналы для предупреждения о возможных опасностях.
― Провести обучение для членов экипажа по вопросам безопасности и действиям в экстренных ситуациях.
Ранее редакция сообщала о том, что в лесах Новосибирской области за неделю потерялось три человека.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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