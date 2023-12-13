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Единый номер контактного центра заработал в Новосибирске

  • 13/12/2023, 13:59
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Единый номер контактного центра заработал в Новосибирске
На данный момент Центр работает в тестовом режиме.

Единый контактный центр начал работать в Новосибирске. Позвонить в Центр можно по номеру 110. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На данный момент Центр работает в тестовом режиме. За период можно будет скорректировать возможности.

— Жители региона смогут получить консультации по самым разным темам: от вопросов ЖКХ и доступности общественного транспорта до работы ЗАГСов и получения разрешений на охоту, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная услуга является первой подобной справочной линией за Уралом, которая объединила более 30 горячих линий органов власти.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания построит инжиниринговый центр за 1,25 млрд рублей в Томске.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тестовый режим Единый номер контактного центра


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