Суд оставил выборы мэра без интриги

Центральный районный суд Новосибирска оставил в списке претендентов на пост мэра действующего главу города Анатолия Локтя (КПРФ), отказав в удовлетворении иска одного из его оппонентов — экс-чиновника регионального правительства Виктора Козодоя («Справедливая Россия»).

— Суд решил исковые требования Козодоя Виктора Ивановича оставить без удовлетворения, — объявил, зачитывая свое решение, судья Сергей Малахов. — Настоящее решение может быть обжаловано в течение пяти дней со дня принятия в Новосибирский областной суд.

Напомним, что в своем иске к Анатолию Локтю как кандидату в мэры и зарегистрировавшей его городской избирательной комиссии Козодой требовал отменить решение о регистрации своего оппонента. В качестве основного аргумента истец и его представитель в суде Татьяна Брылева привели ряд фактов использования, по их мнению, административного ресурса. В частности, в ходе судебного заседания они сообщили о выступлениях на агитмероприятиях творческого ансамбля одного из муниципальных учреждений культуры без подтверждения оплаты этого выступления и выступление со словами поддержки в адрес кандидата сотрудницы одного из бюджетных учреждений. Другим фактом, на который истцы обратили внимание суда, стала публикация избирательного лозунга и портрета кандидата в издании, выполненном по заказу мэрии Новосибирска.

— Есть официальный агитационный материал, оплаченный со счета, где используется слоган кандидата и конкретное фото, — говорит истец.— То есть в его штабе признают, что это — агитационный материал, который призывает избирателя проголосовать за их кандидата. А теперь берем газету, изданную по заказу мэрии, в которой та же самая фотография и тот же самый слоган. Все бы ничего, но поскольку мэрия является заказчиком, то на это затрачены бюджетные средства. Если бы это была независимая от бюджетных средств газета, было бы другое дело.

В свою очередь, сторона ответчика оппонировала тем, что статус кандидата глава города по законодательству имеет право сочетать со своей текущей профессиональной деятельностью, о которой обязан уведомлять горожан посредством СМИ.

— Комиссия не усмотрела агитматериалов, — говорит член избиркома Андрей Макарцев. — Газета рассматривалась избирательной комиссией по заявлению избирателя Алексея Ниязова. Хотим обратить внимание, что лица, занимающие муниципальную должность, не обязаны в связи с выборами уходить в отпуск. СМИ имеют право обнародовать информацию о деятельности мэра и мэрии в целом. Истец не смог обосновать свои требования.

Как считают в избирательном штабе Анатолия Локтя, представленных истцом аргументов для признания издания агитпродукцией недостаточно.

— Сами по себе лозунг и фотография кандидата не являются агитацией ни по отдельности, ни в совокупности, — говорит представитель Анатолия Локтя Богдан Кучеренко. — Они сами по себе не формируют положительный или отрицательный образ кандидата и не могут повлиять на избирателя таким образом, чтобы побудить его голосовать за кандидата.

Что касается выступлений ансамбля муниципального культурного учреждения и сотрудника бюджетной отрасли, то, как обратил внимание Кучеренко, данная информация была озвучена непосредственно в ходе судебного заседания, и ответчики не имеют возможности предоставить информацию по этому поводу.

Представленная истцом видеозапись выступлений, как впоследствии пояснила представитель городской прокуратуры, не позволяет идентифицировать, в рабочее или нерабочее время выступала бюджетница, а также была или нет произведена оплата выступлений ансамбля. Также прокурор не связала портрет главы города и его лозунг в муниципальном издании с агитацией.

— Необходимо разграничивать деятельность СМИ по информированию избирателей и агитации, — пояснила прокурор. — Критерием, позволяющим разделять агитацию и информирование, может служить лишь наличие специальных целей — склонить избирателя в определенную сторону и обеспечить поддержку кандидату. Такие цели в представленных истцом материалах отсутствуют. Они представляют собой информирование о деятельности мэра Новосибирска в качестве должностного лица. В указанных материалах не приводится характеристик его личности. Факты и события, характеризующие развитие города, не связываются с профессиональной деятельностью мэра. Также отсутствуют призывы проголосовать за него на предстоящих выборах.

Доводы ответчиков и прокуратуры принял суд, отказавший Козодою в удовлетворении иска.

— Каких-либо сведений о предстоящих выборах главы муниципального образования на указанной странице газеты не содержится, —говорится в решении суда. — Ссылка истца на использование мэром лозунга не влечет признание материала агитационным, поскольку данный лозунг Локоть использует в должности мэра с 2016 года. Тождественность фотографии в агитматериале и в статье (Издания мэрии. — Ред.) не влечет признания статьи агитационной, поскольку какого-либо ограничения на использование своей фотографии кандидатом в период избирательной кампании законодательство о выборах не содержит.

Также суд отклонил доводы относительно агитмероприятий муниципального творческого коллектива и работника бюджетной отрасли.

— Представленная истцом видеозапись констатирует только факт проведения встречи кандидата со своими избирателями и выступлениями на ней иных лиц, — говорится в судебном решении далее. — Однако доказательств, что реализовано преимущество перед другими кандидатами, не предоставлено. Отсутствуют и доказательства, что выступавшие указанные лица находятся в прямом и непосредственном подчинении мэра.

Виктор Козодой намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, о чем он сообщил представителям СМИ.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

В настоящее время ведут кампанию 15 зарегистрированных избиркомом кандидатов. Помимо упомянутых Виктора Козодоя и Анатолия Локтя это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия», гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель РО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

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