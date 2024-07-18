Суд отказался арестовывать подозреваемого в домогательствах к детям в Новосибирске

Суд не стал заключать под стражу мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум детям в Новосибирске.
– Суд полагает, что старшим следователем не представлено достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности задержанного мужчины, в материалах таких данных не приведено, – говорится в сообщении.
Как пояснили в суде, показания потерпевших не подтверждают обоснованность подозрений.
Мужчина из под стражи освобожден в зале суда.
Ранее этот мужчина был задержан. Его объявили в розыск после того, как 14 июля он заманил двух мальчиков в квартиру в поселке Садовый Новосибирского района и совершил с ними непристойные действия. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Источник фото: Freepik / Автор — Суды общей юрисдикции Новосибирской области
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