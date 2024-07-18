В Новосибирске пройдет авиафестиваль

28 июля на аэродроме «Мочище» состоится авиационный фестиваль «За нашу Победу – на взлет!». Организаторы подготовили обширную программу, включающую не только выступления в небе (одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев), но и выставку автомобильной и авиационной техники, полевую кухню, развлекательные площадки.

В рамках наземной программы для зрителей также выступит Новосибирский фестивальный симфонический оркестр Новосибирской филармонии и будет организована ярмарка сувенирной продукции.

Профильными ведомствами Правительства Новосибирской области проработаны вопросы транспортной доступности, безопасности, медицинского сопровождения, культурной и спортивной программы.

Схемы движения личного, наземного и железнодорожного общественного транспорта размещены на сайте регионального минтранса. В частности, будет курсировать 33 пригородных поезда для жителей районов области. Программа фестиваля размещена на сайте аэродрома «Мочище», а также на сайте регионального минспорта.