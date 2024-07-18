Избивших подростка из-за модной прически мужчин разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители разыскивают двоих мужчин, подозреваемых в избиении 15-летнего подростка. Инцидент произошел на пляже в СНТ «Кедр» днем 6 июля. О происшествии сообщила мама мальчика, которая пыталась пресечь издевательства над ее сыном.

По словам женщины, компания из двух мужчин, женщины и ребенка отдыхали на берегу, взрослые выпивали. Поводом для нападения пьяных незнакомцев на подростка стала его модная стрижка.

— Один из них стал интересоваться, какого пола у меня ребенок, а затем пошли оскорбления в адрес сына из-за его прически. Они мне говорили, что я «неправильная» мать. Сын за меня заступился и попросил их не выражаться. Тогда они прямо озверели и набросились на него, начали жестоко избивать прямо на моих глазах, ― рассказала сибирячка в соцсетях.

В травмопункте у подростка зафиксировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию.

Историей с избиением школьника взрослыми мужчинами заинтересовался глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального Следственного комитета возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования.

Сейчас полиция разыскивает агрессоров. По всем отделам разосланы фотороботы и описание подозреваемых.

— Приметы первого разыскиваемого: славянской внешности, возраст 30-40 лет, рост-175-180, имеет татуировку на предплечье в виде скандинавского узора, волосы светло -русые. Приметы второго разыскиваемого: славянской внешности, возраст 30-40 лет, рост-175-180, худощавого телосложения, волосы светло- русые. Был одет: черная футболка, черные шорты, черная кепка, — говорится в ориентировке.

Следственные органы просят оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемых и их местонахождении. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам ОП №9 «Первомайский»: 8 (383) 232-18-05 или 102, 8(383)-203-57-39.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ взял на контроль историю с жестоким избиением мальчика сверстниками в Новосибирске. Группа подростков, называющие себя скинхедами, избили 15-летнего Дениса, поставили на колени и залили ему глаза перцовкой. После вмешательства Бастрыкина самых активных «бойцов» задержали и избрали им меру пресечения.