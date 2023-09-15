Суд отказался отстранять от должности главу Колыванского района Евгения Артюхова

Суд отказался удовлетворить требование прокурора о прекращении полномочий главы Колыванского района Евгения Артюхова. Об этом сообщает пресс-служба Колыванского районного суда.

— Судом вынесено решение о частичном удовлетворении административных исковых требованиях прокурора Колыванского района Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Напомним, Евгений Артюхов в декабре 2021 года трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.

С 1 января 2022 года ГКУ НСО «Центр социальной поддержки Колыванского района» компенсировало Артюхову 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как «работнику образования сельской местности». Данная услуга была ему предоставлена ранее состоящих на учете шестерых жителей района, работающих в образовательных учреждениях. Выплаты Артюхову перестали поступать только после его увольнения из колледжа в мае 2023 года. После прокурорской проверки он полностью вернул выплаченные ему средства.

На внеочередной сессии Колыванского сельсовета 28 июня депутаты рассмотрели представление надзорного ведомства о привлечении Артюхова к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Обращение было принято к сведению, полномочия Артюхова, переизбранного в начале июня, депутаты не прекратили. Прокуратура обратилась в суд.

При этом решением суда на совет депутатов Колыванского района Новосибирской области возложена обязанность устранить нарушение антикоррупционного законодательства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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