Суд отказался запрещать торговлю продуктами на «Малыгинском» рынке

Новосибирский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Новосибирского района в интересах неопределенного круга лиц к Стыценко П.В., ИП Стыценко П.В., ООО «МАСАДАН», ООО «ТОРГСЕРВИС» о запрете осуществления торговли пищевыми продуктами, использовании земельного участка не по назначению. Речь идет о так называемом «Малыгинском» рынке.

— В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, — говорится в решении суда.

Решение в законную силу не вступило. У прокуратуры будет месяц на его оспаривание.

— На земельном участке осуществляется торговая деятельность путем продажи овощей из полуприцепов большегрузных фур, — говорилось в иске. — Поскольку на рассматриваемом земельном участке отсутствует площадка для складирования мусора в результате его нецелевого использования на смежном с ним земельном участке организовано несанкционированное складирование отходов: гнилых фруктов и овощей, опилок, пенопласта, деревянных ящиков, картонных коробок для фруктов и т.п.

Напомним, заявление от прокуратуры поступило в суд в декабре 2021 года. В обоснование заявленных требований отмечалось, что прокуратура Новосибирского района по многочисленным обращениям граждан, провела проверку соблюдения земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании земельного участка расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, ул. Малыгина, участок 9.

Санитарно-защитная зона предусмотрена законодательством, т.к. имеется риск для здоровья населения, загрязнения атмосферного воздуха от источника загрязнения.

Прокуратура посчитала, что осуществление торговой деятельности овощами и фруктами, создает угрозу для здоровья неопределенного круга лиц, приобретающего овощи и фрукты.

Ранее редакция сообщала о борьбе мэрии с торговцами фруктами.