Суд отказался запрещать торговлю продуктами на «Малыгинском» рынке

Новосибирский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Новосибирского района в интересах неопределенного круга лиц к Стыценко П.В., ИП Стыценко П.В., ООО «МАСАДАН», ООО «ТОРГСЕРВИС» о запрете осуществления торговли пищевыми продуктами, использовании земельного участка не по назначению. Речь идет о так называемом «Малыгинском» рынке.
— В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, — говорится в решении суда.
Решение в законную силу не вступило. У прокуратуры будет месяц на его оспаривание.
— На земельном участке осуществляется торговая деятельность путем продажи овощей из полуприцепов большегрузных фур, — говорилось в иске. — Поскольку на рассматриваемом земельном участке отсутствует площадка для складирования мусора в результате его нецелевого использования на смежном с ним земельном участке организовано несанкционированное складирование отходов: гнилых фруктов и овощей, опилок, пенопласта, деревянных ящиков, картонных коробок для фруктов и т.п.
Санитарно-защитная зона предусмотрена законодательством, т.к. имеется риск для здоровья населения, загрязнения атмосферного воздуха от источника загрязнения.
Прокуратура посчитала, что осуществление торговой деятельности овощами и фруктами, создает угрозу для здоровья неопределенного круга лиц, приобретающего овощи и фрукты.
Ранее редакция сообщала о борьбе мэрии с торговцами фруктами.
Фото pixabay — Daniel_B_photos
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