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ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

  • 15/11/2022, 17:57
ВТБ реализовал сервис пакетной оплаты налогов физлиц. Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом в ВТБ Онлайн.

новости бизнесаВ сравнении с прошлым годом число оплачивающих через банк налоги выросло в 1,6 раза, а общая сумма переведенных только за последние два месяца средств достигла 5,5 млрд рублей.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату через ВТБ на сайте ФНС, сканирование налогового уведомления или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Услуга доступна всем пользователям, оплачивающим налоги через ВТБ Онлайн на устройствах Android и в интернет-банке. Комиссия за платежи не взимается.

«Мы продолжаем развивать сервисы ВТБ Онлайн и видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. В среднем в ВТБ у одного клиента два налога, а самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь, так как в декабре на выставленные суммы уже набегают пени. Поэтому ВТБ сегодня представляет сервис пакетной оплаты налогов – ранее такая опция была доступна пользователям только на сайте ФНС. Рассчитываем, что новый сервис станет для клиентов ВТБ Онлайн удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений», – комментирует начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Сегодня клиенты банка могут оплатить налоги без заполнения реквизитов и ввода номера карты в ВТБ Онлайн, приложении «Налоги ФЛ» и личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Сведения о платежах поступают в единую государственную систему ГИС ГМП* онлайн, что позволяет избежать начисления пени. Для оплаты налога в приложении «Налоги ФЛ» или личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС нужно выбрать способ оплаты «ВТБ». Произойдет автоматический переход в ВТБ Онлайн, где можно провести платеж.

В ВТБ Онлайн пользователи могут отслеживать по ИНН и оплачивать просроченные налоги и пени. Кроме того, есть возможность оплатить налог с квитанции.

С 11 октября ВТБ запустил акцию для клиентов, оплачивающих налоги в ВТБ Онлайн. Каждый 500-й клиент получит кешбэк в размере совершенного налогового платежа, но не более 2 тыс. рублей. Дополнительно, по 2 тыс. рублей будет начислено первой тысяче клиентов, оплативших в октябре или ноябре налоги через ВТБ Онлайн и совершивших покупки по карте на сумму 30 тыс. рублей. Предложение действует до 16 декабря 2022 года.

*Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

Фото: pexels.com — Pixabay

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Регионы: Сибирь

Теги : сервисы налоги


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