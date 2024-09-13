Кабан и заяц бегали по двору микрорайона Приозерный в Новосибирске

Жители микрорайона Приозёрный были удивлены, увидев во дворе своего дома кабана и зайца. Они сняли видео и поделились им в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Кабану, по-видимому, не удалось найти ничего интересного, и он продолжил свою прогулку. За ним в тот же двор прибежал заяц, который также быстро оценил ситуацию и поспешил удалиться.

В комментариях жители микрорайона обсуждают увиденное и отмечают, что уже замечали этих животных раньше.

– Он постоянно там ходит. – Это не они пришли в наш мир, а мы в их. – Это значит, что люди стали добрее. Животные поняли, что не надо боятся людей.

Ранее редакция сообщала о том, что вьетнамский кабан заявился на спортплощадку в Новосибирске.