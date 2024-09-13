Кабан и заяц бегали по двору микрорайона Приозерный в Новосибирске

Жители микрорайона Приозёрный были удивлены, увидев во дворе своего дома кабана и зайца. Они сняли видео и поделились им в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Кабану, по-видимому, не удалось найти ничего интересного, и он продолжил свою прогулку. За ним в тот же двор прибежал заяц, который также быстро оценил ситуацию и поспешил удалиться.
В комментариях жители микрорайона обсуждают увиденное и отмечают, что уже замечали этих животных раньше.
– Он постоянно там ходит.
– Это не они пришли в наш мир, а мы в их.
– Это значит, что люди стали добрее. Животные поняли, что не надо боятся людей.
Ранее редакция сообщала о том, что вьетнамский кабан заявился на спортплощадку в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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