Суд отстранил Дениса Архипова от должности министра ЖКХ Новосибирской области

Суд удовлетворил представление прокуратуры и отстранил Дениса Архипова от должности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
Напомним, в отношении Архипова заведено дело по злоупотреблению и превышению должностных полномочий.
― Новосибирский областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменил решение районного суда, применил к должностному лицу меру процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности на срок по 20 августа 2024 года, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ранее Центральный районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении министра от должности.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что арестованного министра ЖКХ Дениса Архипова наказали за трату 490 млн рублей.
Фото с сайта правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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