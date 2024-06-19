Суд отстранил Дениса Архипова от должности министра ЖКХ Новосибирской области

Суд удовлетворил представление прокуратуры и отстранил Дениса Архипова от должности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, в отношении Архипова заведено дело по злоупотреблению и превышению должностных полномочий.

― Новосибирский областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменил решение районного суда, применил к должностному лицу меру процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности на срок по 20 августа 2024 года, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее Центральный районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении министра от должности.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что арестованного министра ЖКХ Дениса Архипова наказали за трату 490 млн рублей.