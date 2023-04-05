В Новосибирске майнер криптовалюты украл электроэнергии почти на 5,8 млн рублей

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению жителя Новосибирска в причинении имущественного ущерба путем незаконного подключения к электрической сети, говорится в материалах суда. Правоохранители предъявили обвинение Лихолату И.П. по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»)

— По версии органа предварительного следствия, Лихолат И.П. причинил имущественный ущерб в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения путем незаконного подключения к электрической сети и потребления электроэнергии в размере 1 228 802 кВтч, причинив особо крупный ущерб на сумму 5 757 887 рублей 88 копеек, — говорится в сообщении.

Предварительное судебное заседание назначено на 13 апреля. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет со штрафом до 50 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области майнера осудили за хищение электроэнергии