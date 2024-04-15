Суд приговорил экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова к 3,5 годам колонии и штрафу

Центральный районный суд г. Новосибирска огласил приговор бывшим руководителям клиники им. академика Мешалкина. Александр Караськов, а также супруга и зам Ирина Бойцова признаны виновными в растрате в особо крупном размере и покушении на легализацию денег, добытых преступным путем. Также виновными признаны руководители коммерческих организаций Евгений Первушин и Александр Сорокин.

— Им назначено наказание: Караськову А. 3 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Бойцовой И. 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Первушину Е. 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей, Сорокину А. 4 года 4 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Кроме того, суд удовлетворил иск Минздрава РФ и взыскал солидарно с осужденных 927 млн рублей.

Напомним, что расследование данного уголовного дела было начато в начале 2019 года, когда сотрудники правоохранительных органов выявили в клинике им. Мешалкина масштабные хищения при организации госзакупок. В июне того же года Александр Караськов оказался под следствием. Фигурантом дела также стала его супруга и заместитель Ирина Бойцова, которая курировала в медцентре организационно-клиническую работу.

Итоговую сумму ущерба следствие оценило более чем в 1,8 млрд рублей.

В марте 2023 года Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайства бывшего заместителя генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова об условно- досрочном освобождении. Он был признан виновным в присвоении бюджетных средств на сумму около двух миллиардов рублей и лишён свободы на срок 2,5 года, также ему был назначен штраф в размере 400 тыс руб.

Ранее редакция сообщила, что прокуратура оспаривает освобождение Евгения Покушалова.