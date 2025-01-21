Мэрия Новосибирска через суд освобождает помещение умершего ресторатора

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, в соответствии с которым ООО «ФЭТ-Премиум» должно освободить помещение, в котором находится винный ресторан Skopin омского предпринимателя Яна Скопина, скоропостижно скончавшегося в конце прошлого года.

В решение суда указано, что с соответствующим иском обратилась мэрия Новосибирска. Городская администрация настаивала на том, чтобы собственник заведения освободил муниципальное нежилое помещение, расположенное на улице Колыванская, 8, предварительно восстановив его изначальную планировку.

Уточняется, что «ФЭТ-Премиум» арендовал у мэрии помещение общей площадью 131,60 кв.м. в марте 2019 года. Срок действия договора истек 11 марта 2024 года, после чего считался возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В документе указано, что «арендатор обязан не производить перепланировок объекта недвижимости без письменного согласования с арендодателем и держателем имущества муниципальной казны». Но это условие было нарушено.

В ноябре прошлого года мэрия инициировала обследование ресторана. В результате проверки выяснилось, что в помещении сделали несогласованную перепланировку. Так, в заведении общепита оборудовали отдельную комнату из гипсокартона и стекла, установив стеклянную дверь, а в стене между помещениями вырубили проем для передачи продуктов. Помимо этого, была демонтирована перегородка с дверью. Таким образом был нарушен один из пунктов договора.

После выявленных нарушений мэрия направила арендатору уведомление о восстановлении первоначальной планировки помещения. Но требования не были выполнены и горадминистрация обратилась с иском в суд.

На заседание суда представители ответчика не явились, хотя и были оповещены заранее. Так что решение было вынесено в их отсутствие.

— Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фэт-Премиум» восстановить планировку нежилых помещений площадью 131,60 кв.м., расположенных в жилом доме по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Колыванская, 8 путем их приведения в соответствии с кадастровым паспортом от 14.01.2014 года, после чего обязать освободить указанные нежилые помещения, передав их держателю имущества муниципальной казны Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Центр муниципального имущества» по акту приема\передачи, — написано в решении суда.

Решение вступит в законную силу 15 февраля 2025 года. До этого времени оно может быть обжаловано в порядке апелляционного производства.

Напомним, Ян Скопин родом из Омска. На малой Родине в конце 90-х он создал фирму «ФЭТ», которая занималась продажей алкоголя, а в 2004 году открыл винный ресторан Skopin. В 2014 году винный бар и ресторан «Хороший год» Скопина появились в Новосибирске.

На следующий день после смерти Яна Скопина стало известно, что его ресторан вошел в сотню лучших заведений России по версии премии Wheretoeat. К этой цели он шел несколько лет.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «ФЭТ-Премиум» создано в 2005 году. Учредителями компании являются Ян Скопин 70% и Елена Бутакова (30%), директор – Светлана Скопина. Выручка компании в 2023 году составила 89,6 млн (+73%), чистая прибыль — 5,1 млн.

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