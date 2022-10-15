Имущество «Сибэлектротерма» выставляют на торги

Арбитражный управляющий Сергей Лебедев выставил на торги имущество ОАО «Сибэлектротерм». Открытый аукцион пройдет в конце ноября. Начальная цена лота — 60 млн рублей. Шаг торгов — 5% от начальной цены.

В лот входит двухэтажное нежилое помещение площадью 2 764,7 кв.м с инженерными сетями, а также земельный участок площадью 3 667 кв.м, разрешенное использование — тяжелая промышленность — объекты машиностроительной промышленности. Объекты расположены по адресу Петухова, 51. На земельном участке с отчуждаемыми помещениями расположено убежище (противорадиционное укрытие), находящееся в федеральной собственности.

С 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «Завод «Экран» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Ранее представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В апреле 2022 года о том, что имущественный комплекс «Сибэлектротерма», одного из старейших заводов Новосибирска, будет выставлен на торги писал «Коммерсант». По данным издания, активы предприятия оценены в 1,6 млрд руб. Лот объединяет несколько земельных участков в промзоне, корпуса с бомбоубежищами, объекты инженерной инфраструктуры и оборудование.