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Имущество «Сибэлектротерма» выставляют на торги

  • 15/10/2022, 15:19
продажа промышленного актива и земли
Открытый аукцион про продаже промышленного актива и земли предприятия пройдет в конце ноября.

Арбитражный управляющий Сергей Лебедев выставил на торги имущество ОАО «Сибэлектротерм». Открытый аукцион пройдет в конце ноября. Начальная цена лота — 60 млн рублей. Шаг торгов — 5% от начальной цены.

В лот входит двухэтажное нежилое помещение площадью 2 764,7 кв.м с инженерными сетями, а также земельный участок площадью 3 667 кв.м, разрешенное использование — тяжелая промышленность — объекты машиностроительной промышленности. Объекты расположены по адресу Петухова, 51. На земельном участке с отчуждаемыми помещениями расположено убежище (противорадиционное укрытие), находящееся в федеральной собственности.

С 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «Завод «Экран» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Ранее представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать   универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В апреле 2022 года о том, что имущественный комплекс «Сибэлектротерма», одного из старейших заводов Новосибирска, будет выставлен на торги писал «Коммерсант». По данным издания, активы предприятия оценены в 1,6 млрд руб. Лот объединяет несколько земельных участков в промзоне, корпуса с бомбоубежищами, объекты инженерной инфраструктуры и оборудование.

Иллюстрация РАТМ Холдинг

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленный парк продажа промышленного актива и земли куда вложить деньги


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