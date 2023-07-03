Выбраны подрядчики для строительства пятой станции ЦКП СКИФ

Институт катализа СО РАН заключил государственные контракты на поставку оборудования для экспериментальной станции «Электронная структура», а также его монтаж, шефмонтаж и шефналадку. Об этом сообщила пресс-служба ЦКП «СКИФ».

Из-за санкционных ограничений оборудование, которое ранее планировалось приобрести единым лотом, было разбито на шесть контрактов. Все отыграны: на поставку рентгеноптического оборудования (заключен с ООО «ФИНПРОМАТОМ»), двух вакуумных стендов и двух измерительных стендов (с ООО «КР-Аналитика»), а также на выполнение работ по монтажу, шефмонтажу, шефналадке этого оборудования и изготовление хатчей — защитных сооружений (с Томским политехническим университетом). Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млрд рублей.

Экспериментальная станция «Электронная структура» предназначена для решения широкого спектра задач химии, в частности катализа, физики, материаловедения. Комплект оборудования станции обеспечит работу двух независимых секций с взаимодополняющими функциональными возможностями.

— На первой секции будет реализован метод фотоэлектронной спектроскопии высокого давления, он позволит проводить исследования состава и электронной структуры активного компонента для различных каталитических систем. В результате таких исследований ученые будут получать информацию, необходимую как для улучшения существующих, так и для разработки новых катализаторов с оптимальными характеристиками для различных промышленно важных каталитических процессов. Также метод позволит исследовать инновационные функциональные материалы (многослойные полупроводниковые структуры, углеродные композиционные и наноструктурированные материалы), — пояснили в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

Основой работы второй секции «Электронной структуры» станет метод фотоэлектронной спектроскопии с угловым и спиновым разрешением. Он позволит изучать электронную и спиновую структуру твердых тел для решения актуальных задач физики полупроводников, развития компонентной базы и новых принципов дизайна устройств молекулярной электроники, наноэлектроники и спинтроники.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области начали заливать фундамент СКИФа.