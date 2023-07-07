Потери в доходах будем восполнять увеличением нашей доли на рынке

— Компенсировать падение доходов через косвенные услуги не имеет особого смысла, поскольку микрокредитование было и остается одной из самых регулируемых отраслей финансовой сферы, а все игроки честно выполняют требования закона, запрещающие навязывание услуг.

Про уменьшение ставки, которая отразится на нашей чистой прибыли, мы узнали не сегодня, а значит, у нас было время подготовиться к грядущим изменениям. Потери в доходах мы будем восполнять увеличением нашей доли на рынке, привлечением новых клиентов и предоставлением более качественного сервиса, чем у конкурентов. Вопросы повышения лояльности и предоставление выгодных персональных предложений к заемщикам сейчас выходят на первый план, потому что мы привыкли работать на перспективу, выстраивая длительные доверительные отношения с клиентом.