Суд продлили срок содержания в СИЗО бизнесмену Евгению Богораду в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок ареста Евгения Богорада, который ранее занимал должность главы сибирского «ФТ-Центра».

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать до 13 ноября 2024 года.

Богорада обвиняют в мошенничестве. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, предпринимателя обвиняют в том, что он взял у знакомого бизнесмена, бывшего директора ОА «Винап», 300 тысяч долларов и не собирался возвращать. Деньги якобы предназначались для решения вопроса с силовиками, чтобы избежать уголовной ответственности.

В 2019 году Центральный районный суд признал Богорада виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приготовлении к преступлению (часть 3 статьи 30 УК РФ). Он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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