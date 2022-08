OBI продала бизнес в России за 1 евро, вступил в силу запрет на ввоз российского угля в Евросоюз, Flourish закроет доступ для пользователей из РФ

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам. Как рассказал один из собеседников, сумма символическая: она, по данным издания, составила всего один евро.

Так, немецкая компания продала группе российских инвесторов шесть юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI. Согласно условиям сделки, на первом этапе 40% доли перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать часть бизнеса третьим лицам.

OBI — сеть гипермаркетов направления DIY (от англ. do it yourself – «сделай сам»), которая работает в РФ с 2003 года.

С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Это одна из санкционных мер Брюсселя против России, связанная с проведением военной спецоперации на Украине.

Эмбарго на поставки угля из России было включено в пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, который был принял в апреле. Как говорится в документе, с августа 2022 года вводится «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твёрдого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России».

Когда это решение принималось, были обнародованы данные, что ежегодная стоимость поставок российского угля в ЕС оценивается в восемь миллиардов евро. По данным российского Минэнерго, на ЕС в прошлом году пришлось 21,8% экспорта отечественного угля — это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта.

В российском правительстве, в свою очередь, уже отмечали, что поставки добываемого в РФ угля будут переориентированы на альтернативные рынки.

Сервис визуализации данных Flourish закроет доступ для пользователей из РФ.

— В ответ на вторжение РФ в Украину и действия российского правительства, редактор Flourish будет заблокирован в РФ с 00:01 UTC 2 августа 2022 года. Мы очень сожалеем о влиянии этого решения на наших пользователей в РФ, многие из которых не поддерживают то, что в настоящее время делает российское правительство, а некоторые из них используют Flourish для оспаривания политики правительства. Однако мы решили, что присоединиться к глобальному движению за выход из РФ — это правильно, — сообщается на официальном сайте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.