Суд в Новосибирске арестовал гостя города за художества на иномарках

Заельцовский районный суд поместил под стражу гражданина подозреваемого в семи эпизодах порчи краской чужих автомобилей. Об этом сообщают в управлении судебного департамента Новосибирской области.

— Около 2-х недель назад он приехал в Новосибирск, бродяжничал, ночевал, где придется, в основном в подъездах различных домов на территории Новосибирска, — рассказывают в управлении. — Причастность к инкриминируемым деяниям признает, в содеянном не раскаивается, считает, что поступил правильно, на вопрос намерен ли в дальнейшем поступать аналогичным образом, ответить затрудняется. Не работает.

Общая сумма ущерба для всех пострадавших автовладельцев составила более 124 тыс руб. Самое дорогое «художество» подозреваемый явил в пятом эпизоде преступления.

— Умышленно из хулиганских побуждений повредил автомобиль «Киа Рио», причинив ущерб на сумму 59 тыс руб, — сообщают в департаменте.

Ранее редакция сообщала при каких обстоятельствах в Новосибирске пострадали ещё семь иномарок.