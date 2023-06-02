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Снова ищут подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Немировича-Данченко

  • 02/06/2023, 18:07
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Очередной аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Немировича-Данченко объявлен в Новосибирске
Цена контракта 208,2 млн рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) со спортивными залами для колледжа олимпийского резерва по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске, говорится на сайте госзакупок.

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Согласно конкурсной документации, земельный участок для строительства здания расположен вблизи ул. Немировича-Данченко г. Новосибирска. С северной стороны от участка расположена парковка. С западной стороны от участка расположено здание Новосибирского колледжа олимпийского резерва по адресу ул. Немировича-Данченко, 140. С двух других сторон — территория свободная от застройки.

Общая площадь здания составит 5354,8   кв метров. Оно будет трёхэтажным с техподпольем, прямоугольной формы 69×40,2 м. Высота здания 14 м (максимальная 16,8 м).

В ФОК предусмотрены несколько залов. Среди них: игровой спортивный зал 28 на 16  метров для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол. Зал акробатики, зал для индивидуальной силовой подготовки, зал борьбы, фитнес-зал, гимнастический зал, раздевалки с душевыми для спортсменов и тренеров, конференц-зал, а также административные и вспомогательные помещения.

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Цена контракта — 208,2 млн рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области 2023-2025 года (в 2023 на строительство выделен 31 млн рублей, в 2024 — 159,7 млн рублей, в 2025 году — 17,4 млн рублей).

Подрядчик должен приступить к работам с 3 июля 2023 года и завершить их не позднее 30 июня 2025 года.

Кроме того, конкурсной документацией предусмотрено ведение на объекте видеонаблюдения за ходом строительства объекта в непрерывном режиме с предоставлением удаленного подключения заказчика по web интерфейсу через «Интернет» для просмотра в непрерывном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая праздничные и выходные дни).

Колледж олимпийского резерва расположен по адресу Немировича-Данченко, 140. Он занимается подготовкой спортивного резерва, кандидатов в сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса с обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического сопровождения; а также реализацией профессиональных программ в области физической культуры и спорта. Сегодня руководство образовательного учреждения арендует помещения.

На сайте госзакупок указано, что первый аукцион на строительство спорткомплекса был объявлен в 2020 году. Контракт на выполнение работ заключили с подрядчиком за 32,9 миллиона рублей, еще два контракта на строительство объекта подписали в 2021 году 37,5 миллиона рублей и 50 миллионов рублей. После в Новосибирске объявляли еще три аукциона на строительство комплекса, но найти подрядчика для выполнения работ не удалось.

Ранее редакция сообщала, что основные работы в парке Арена завершатся к Дню города.

Фото: pixabay.com, darkostojanovic

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : физкультурно-оздоровительный комплекс колледж олимпийского резерва


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