Установка светящихся деревьев на улице Ленина обойдётся почти в 5 млн рублей

За работу по доставке со склада и установке на ул. Ленина 24 светящихся деревьев, 65 деревянных лавочек и необходимого для оформления улицы светового оборудования в День города власти города готовы заплатить 4,9 млн руб. Такую информацию на сайте Госзакупок разместило муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ». Деревья и лавки, как следует из конкурсной документации, должен предоставить заказчиком.

По информации с маркет-плейсов, цена одного светящегося дерева, начинается от 1,2 тыс руб, самое дорогое предложение – 650 тыс руб.

Напомним, что во время празднования Дня Города улицу Ленина также планируется украсить флористическими композициями, олицетворяющими разные времена года.

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