Кому обвиненный в госизмене Дмитрий Колкер читал лекции в Китае

Редакция КП-Новосибирск запросила в НГУ список учебно-методических трудов новосибирского ученого, преподавателя НГУ Дмитрия Колкера.

— Курс лекций «Физические основы лидаров». Прочитан в 10 аэрокосмической академии КНР в 2018 году в рамках сотрудничества. Курс из 12 лекций», — говорится в ответе НГУ.

Судя по источникам в интернете, 10 аэрокосмическая академия КНР, где шли лекции о лидарах — подразделение CASC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Переводится — Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация. Она занимает 18 место в списке крупнейших оборонных предприятий в мире и находится под санкциями США как оборонное предприятие. Если так, то, возможно, перед новосибирским физиком были не совсем обычные студенты.

Напомним, Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене 30 июня, умер 2 июля. Он также работал в Институте лазерной физики, где курировал направление, связанное с проектированием лазерных систем. Родственники ученого сообщали в соцсетях, что он был задержан в частной клинике «Авиценна», куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. У него была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Апелляционные жалобы защитников поступили в Советский районный суд Новосибирска 4 июля.