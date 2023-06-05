В Новосибирске побит 100-летний температурный рекорд

В Новосибирске жара побила 100-летний температурный рекорд. Об этом рассказали в местном гидрометцентре.

4 июня столбики термометров дошли до отметки в +34,3 градуса. Ранее максимальное значение зафиксировали в 2004 году (+31,9 градуса).

Специалисты сняли замеры с метеорологической станции в Огурцово. Прогноз на аномально жаркую погоду сохраняется до 9 июня. В понедельник погода может снова побить рекорд.

Напомним, что с 3 по 7 июня на территории Новосибирска ожидается аномально жаркая погода без осадков. Ночные температуры составят от 14 до 20 градусов, дневные — от 30 до 35 градусов. В период с 3 по 5 июня осадков не ожидается, следующие два дня пройдут преимущественно без осадков. Такие данные озвучивают в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Напомним, что текущая неделя началась с дождей, после чего установилась жаркая погода.

Как уже сообщалось официальное открытие пляжного сезона запланировано только через две недели.