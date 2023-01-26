Суд вынес приговор экс-главе Линево Якову Ландайсу за превышение полномочий

В среду, 25 января, Искитимский районный суд вынес приговор бывшему главе рабочего поселка Линево Якову Ландайсу, который руководил поселком более десяти лет — с марта 2010 по июль 2021 года. Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий при выполнении муниципальных контрактов на сумму почти 9 миллионов рублей.

Приговором суда установлено, что Ландайс являясь главой рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области, без проведения экспертизы построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и получения заключения органа государственного строительного надзора ввел его в эксплуатацию, а также подписал платежные поручения о перечислении денежных средств, находящихся на счете администрации муниципального образования рабочего поселка Линёво, на сумму 5,2 млн. рублей и 3,7 млн. рублей в пользу компании за выполненные работы по ранее заключенному муниципальному контракту.

Якову Ландайсу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

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