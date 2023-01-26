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Целлюлозно-бумажная компания International Paper продает бизнес в РФ за 484 миллиона долларов

  • 26/01/2023, 11:11
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исход иностранного бизнеса
Американская компания договорилась о продаже своих 50% швейцарской Ilim SA. Однако эту сделку еще должны одобрить российские власти.

Покупателями крупнейшей американской целлюлозно-бумажной компании станут российские партнеры International Paper по данному совместному предприятию — остальные 50% Ilim SA принадлежат председателю совета директоров группы «Илим» Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам, пишет РБК.

Издание сообщает, что International Paper купила 50% Ilim Holding в 2007 году за 650 млн. долларов. Именно в то время она была признана крупнейшим иностранным инвестором в российской лесной промышленности.

В свою очередь, «Илим» владеет целлюлозно-бумажными комбинатами в Архангельской и Иркутской областях (филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске), двумя гофрозаводами в Ленинградской и Московской областях, а также институтом «Сибгипробум» в Иркутске.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции в компании превышает 3 миллиона тонн.

International Paper — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания, которая специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены.

Штаб-квартира компании расположена в Мемфисе (США). Производственные мощности компании находятся в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.

О планах продать доли в «Илиме» International Paper заявила еще весной прошлого года. Почти сразу после того, как РФ объявила о начале военной спецоперации в Украине и введения по этому поводу международных санкций.

В России International Paper до 2021 года также принадлежал Светогорский ЦБК (производитель бумаги SvetoCopy) в Ленинградской области. Затем его передали под управление Sylvamo Corporation, созданной International Paper для ведения глобального бизнеса по производству бумаги. Осенью прошлого года Sylvamo Corporation продала Светогорский ЦБК его местному менеджменту за 420 млн долларов.

Ранее редакция сообщала, что французский Decathlon продаст все свои активы в РФ.

Фото с официальной страницы International Paper в России

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО санкции кризис исход иностранного бизнеса бизнес Paper продает бизнес


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