Мэрия Новосибирска не согласовала строительство спорткомплекса на берегу Оби

Комиссия по изменению правил землепользования и застройки мэрии Новосибирска не отказала в переводе земельного участка на берегу Оби из категории «зона озеленения» (Р-2) в «зону объектов спортивного назначения» (Р-4). Об этом в своем телеграм-канале написал организатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

— Арендатор, ООО «СИТИ», планирует построить на этом участке спортивный комплекс для частной школы, предназначенный для круглогодичных занятий детьми, — уточнил он.

По словам Рязанцева, департамент имущества дал отрицательный ответ на предложение и сообщил, что на данный момент нет возможности изменить договор аренды без проведения торгов.

Глава департамента строительства Евгений Улитко тоже предложил отклонить данное предложение, но допустил вероятность обсуждения вопроса в будущем с созданием рабочей группы.

Напомним, в апреле 2024 года компания «Брусника» показала мастер-план будущей набережной, которую планирует создать на участке от паркинга Скала до ЖК «Марсель». Девелопер планировал в 2025 -2026 годах приступить к благоустройству нижнего, ближнего к воде уровня, чтобы обеспечить комфортный проход на этом участке.

Также в 2024 году власти города озвучили планы о продлении Михайловской набережной в противоположную сторону — до Заельцовского бора. В муниципалитете заявляли, что работы будут организованы вместе с застройщиками жилищных комплексов, которые возводятся в этих местах.

В администрации города даже создана рабочая группа под руководством Анны Терешковой (экс-глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска. — Ред.), несколько раз собирались застройщики. Однако этот вопрос до сих пор находится на стадии обсуждения.

— Не хотелось бы, чтобы эта работа останавливалась. Застройщики готовы участвовать, но некому осуществлять координацию. Если потерять время, то застройщики построят дома, продадут квартиры и уйдут, и мы потеряем возможность привлечь их к благоустройству важного для города общественного пространства — набережной Оби, — говорил на одном из заседаний градостроительного совета мэрии Новосибирска депутат горсовета Антон Тыртышный.

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