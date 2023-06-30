Суд вынес приговор за кражи автомобилей на сумму 15 млн рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Заузолкова Максима, Заржецкого Алексея и Семенова Константина за кражу в группе к 9 лет 6 месяцев, 7 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы, соответственно.

По данным суда, в период с 02.08.2020 по 29.08.2020, на территории города Новосибирска, они совершали хищение дорогостоящих автомобилей (марок «Toyota» (Тойота), «Lexus» (Лексус), «KIA» (Киа) и «Hyundai» (Хендай)) для их последующей продажи.

— Своими преступными действиями, подсудимые причинили потерпевшим ущерб в особо крупном размере, равном стоимости похищенных автомобилей. Общий ущерб от преступной деятельности подсудимых составил более 15 000 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

Приговор и постановление суда не вступили в силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана».