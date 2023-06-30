В Новосибирске не состоялись 11 конкурсов по созданию и размещению остановок

В Новосибирске признаны несостоявшимися 11 аукционов на право заключения инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города Новосибирска, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочных пунктов.

Для участия в торгах не направили ни одной заявки, говорится в соответствующем протоколе заседания конкурсной комиссии, размещенном на сайте мэрии Новосибирска. При этом, срок приема заявок на участие в конкурсах продлялся. Заказчиком выступал департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

Речь идет об остановочных пунктах: «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад (нечетная сторона)», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

Напомним, в Новосибирске был объявлен аукцион на поставку 48 новых остановочных пунктов общественного транспорта. Заказчиком выступал МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Победителем аукциона признано ООО «Дионис», который согласился выполнить условия контакта за 9,5 млн рублей (начальная цена контракта составляла 15,8 млн рублей). Источник финансирования — бюджет города на 2023 год. Срок исполнения контракта — до 15 июня текущего года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выставили на торги три автобусных маршрута.