16-летний подросток и его молодой коллега погибли на заводе под Новосибирском

На заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в микрорайоне Ложок города Искитим погибли двое молодых рабочих. Их затянуло в транспортировочную ленту в дробильно- сортировочном цеху. По предварительным данным, один из погибших был несовершеннолетним. ЧП произошло утром 16 октября.

Как сообщает паблик «Подслушано в Искитиме» в ВКонтакте со ссылкой на очевидцев, один из погибший пытался спасти попавшего в конвейер коллегу.

— Один сел покурить на транспортировочную ленту, а она включилась и парня затянуло. Второй, вместо отключения агрегатов, бросился ему на помощь и его тоже затянуло, — цитирует паблик свидетеля происшествия.

Произошедшее взвывало волну негатива со стороны сибиряков. Отмечается, что погибшие работали без официального трудоустройства.

— Жалко конечно. Но я думаю о тб им рассказывали, но видимо мимо ушей.

— Ещё раз — один из них несовершеннолетний парнишка! Он в этом году только 9 класс закончил! Все вопросы ко всей этой шараге НКУ, а не к погибшим. Почему неофициально там с опасными механизмами работали несовершеннолетние?! — Одному из них точно было 16-17 лет. Каким образом несовершеннолетний вообще был на производстве с опасными механизмами? Какая там его «подпись об ознакомлении с ТБ», если он там работал неофициально? Под суд всю эту шаражку. — В первую очередь с директора и инженера по Т.Б. надо спрашивать.

Хотя они скорее всего отпишутся, и в конечном итоге мастера под суд отправят. — Инженер и директор по ТБ не причём, у них он не числится. Отдел кадров принял на опасные работы ребенка. — Руководство нарушило закон о трудоустройстве. Не совершеннолетних не берут на опасные работы. ТБ журналы, инструктажи не проводятся.

Infopro54 удалось выяснить, что одним из погибших оказался 16-летний местный житель. В этом году мальчик закончил 9 классов. До 17-летия он не дожил всего несколько дней.

Редакция выражает искренние соболезнования семьям погибших.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию суд обязал выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации сотруднику, ставшему инвалидом после ЧП на производстве. Работодатель грубо нарушил правила техники безопасности, из-за чего рука рабочего попала во вращающийся шнек мясорубки.