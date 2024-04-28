В Новосибирске арестовали мужчину, подравшегося с видеокамерой телеканала ГТРК

В Новосибирске суд арестовал 46-летнего водителя грузовика, который поскандалил с журналистами во время съемки сюжета о строительстве на берегу реки.
ЧП произошло 2 апреля на территории пескобазы в Железнодорожном районе, где в это время работал Александр Скрипинский.
Мужчина высказал свое несогласие проведения видеосъемки репортажа ГТРК. Он начал бросать грязь в видеокамеру, сопровождая свои действия отборным матом в адрес оператора.
Кроме этого, он угрожал применить насилие в отношении сотрудника телеканала. В завершение он «прописал двоечку» видеокамере, повредив ее.
Действия сибиряка попали под статью «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».
В СИЗО боец с прессой проведет минимум до 24 июня.
Фото и видео: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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