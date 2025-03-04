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Новосибирские власти пытаются решить проблему бродячих собак

  • 04/03/2025, 09:30
Новосибирские власти пытаются решить проблему бродячих собак
Но случаи нападения агрессивных животных на людей только учащаются

В Новосибирской области агрессивных бродячих собак становится все больше. Во многом это связано с тем, что в регионе реализуется гуманная система обращения с бездомными животными, включающая их отлов, стерилизацию и возвращение в прежнее место обитания.

—  Исключения составляют животные с признаками немотивированной агрессии, представляющие угрозу населению, а также больные, пожилые собаки и кошки, которые не смогут выжить самостоятельно. Такие животные содержатся в приютах, – сообщили в мэрии Новосибирска редакции Сибкрай.ru.

Но участившиеся случаи нападения собак на людей показали неэффективность всех этих мер. Животные по-прежнему сбиваются в стаи и нападают на людей. Жители Левобережья боятся выходить на улицу в одиночку.

– Стерилизация животных является одним из способов регулирования численности животных без владельцев и позволяет контролировать их популяцию, предотвращая неконтролируемое размножение. Также стерилизация оказывает воздействие на поведение животных без владельцев путем снижения уровня агрессии, которая связана с гормональным состоянием животного, – рассказали в управлении ветеринарии по Новосибирской области.

Уточняется, что стерилизация не устраняет все виды агрессии уличных животных, так как на четвероногих влияет большое количество внешних факторов.

– Агрессия, вызванная страхом, стрессом, болезнью или территориальными претензиями, может остаться и после стерилизации. Помимо этого, злость может спровоцировать неправильное обращением с животным. В природе агрессию вызывают перенаселенность, недостаток пищи, половой дисбаланс, нестабильность климатических условий, наличие противника и несформированность доминантно-субординантных отношений, – дополнили в управлении.

Получается, что даже чипированные животные остаются опасными для людей. А значит для них необходимо строить специализированные приюты. Хотя сейчас в городе нет ни одного муниципального жилища для животных, а вот в Бердске есть. Животные проживают в этом приюте до самой передачи их новым владельцам или до наступления естественной смерти.

В Новосибирске же отловом собак занимаются коммерческие организации. После животные находятся в пункте временного содержания при муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (МКУ «НЦПДЖ»). Но здесь одновременно может содержаться не более 100 животных, сообщили в муниципалитете.

Недавно в мэрии Новосибирска решили возвести муниципальный приют для беспризорных животных недалеко от Толмачевского шоссе. Предварительная стоимость возведения объекта составляет 650 миллионов рублей. Но пока у мэрии нет денег на строительство. Поэтому власти решили сделать временный пункт для размещения безнадзорных животных. Под эти цели определили земельный участок на Ордынском шоссе, 2.

– Сейчас на этот земельный участок оформляется МКУ «НЦПДЖ». Уже ведется подготовка технических заданий на изготовление ограждения, вольеров для размещения животных, модульных конструкций для обслуживающего персонала и сооружений для хозяйственных нужд, – рассказали в мэрии Новосибирска.

Открыть пункт временного проживания животных планируется только к концу 2025 года. Пока же жители Хилка боятся выходить на улицу.

Ранее редакция сообщала, о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о непринятии мер по отлову бездомных собак. Исполнение поручения он возложил на главу регионального управления ведомства Евгения Долгалева.

Фото freepik,  автор: freepic-diller

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : нападение собак


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