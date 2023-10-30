Троллейбусы с автономным ходом запустят в отдаленных районах Новосибирска

В некоторых районах Новосибирска запустят троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Всего планируется запустить 80 троллейбусов с 1 мая до 30 ноября следующего года.

— Маршруты, прорабатываются на основе продления существующих маршрутов в жилые массивы, удалённые от контактной сети на расстояние более 7 километров, — сообщили в мэрии города.

Также отмечается, что еще 49 троллейбусов будут курсировать по маршруту № 29.

Напомним, что в Новосибирске объявлен очередной аукцион на поставку 49 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Согласно документации, технику планируется приобрести на условиях лизинга. Это должны быть новые троллейбусы, изготовленные не ранее 2023 года, не бывшие в эксплуатации.

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