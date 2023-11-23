Горела, как факел: женщина подожгла подругу из-за ссоры в Новосибирске

Калининский районный суд вынес приговор по делу Анны Васиной, которая обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. В процессе были раскрыты подробности уголовного дела.

― Установлено, что у подсудимой в ночь 12 на 13.11.2022 во время распития спиртных напитков произошел конфликт на почве ревности с одной из женщин в компании. Васина выволокла потерпевшую в подъезд, нашла в квартире пластиковую бутылку в легковоспламеняющейся жидкостью и облила соперницу, затем подожгла ей волосы с помощью зажигалки. Очевидцы, потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи, ― пояснили в суде.

К счастью, пострадавшую удалось спасти.

После задержания виновницы выяснилось, что она уже судима и находится на условном сроке. Именно поэтому, Васина не смогла рассчитывать на гуманный приговор. Ее отправили в колонию на 9,5 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что 74-летнюю поджигательницу военкомата заключили под стражу в Новосибирске.