В Новосибирске разрабатывают высокотехнологичные протезы

В Новосибирске реализуется проект по созданию высокотехнологичных протезов, которые позволят улучшить качество жизни пациентов после ампутаций. Как пояснил руководитель группы, созданной на базе Математического центра в Академгородке, к.ф.-м.н. Владимир Сердюков, протезирование является актуальной проблемой в России и количество людей, которым нужны такие протезы, растет.

Так, математики разработали цифровой двойник ампутанта, учитывающий особенности его фигуры, движения и т.д., а также численную модель протеза стопы. С помощью компьютерного моделирования можно определить вид и конструкцию протезов для конкретного пациента, «примерить» их на человека, а также проанализировать причины, по которым пациенту сложно использовать протез.

Кроме того, цифровые двойники упрощают разработку и тестирование новых типов протезов, позволяют контролировать состояние пациента на этапе реабилитации. Разработка уже тестируется на практике.

В планах инноваторов — создание программного обеспечения, позволяющего оценить потребности конкретного пациента, а также выдать рекомендации по подбору для него протеза. ПО нацелено на специалистов протезных и реабилитационных клиник. Также ученые намерены разработать собственный протез нижней конечности и рассматривают возможность производства протезов стоп с помощью аддитивных технологий. Тестовые культеприемные гильзы разработчики планируют вскоре передать на тестирование ампутантам.

Как пояснили в пресс-службе НГУ, разработки новосибирских ученых вызвали интерес профильных участников рынка — компании METIZ, Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», Московского производственного объединения «Металлист», а также специалистов из области реабилитации.

— Сейчас мы работаем с филиалом «Новосибирский» Московского протезно-ортопедического предприятия. На его базе в сентябре приступим к оцифровке данных людей, нуждающихся в протезировании, — сказал Владимир Сердюков.

Проект поддержан Российским научным фондом в рамках конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» президентской программы исследовательских проектов.

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